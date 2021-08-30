«Как вишенки напряглись»: Орлова в тонком платье и прозрачных туфлях взбудоражила фанатов

Ольга Орлова раньше выступала на сцене. Она была солисткой группы «Блестящие». Однако теперь артистка предпочитает работать на телевидении. Она ведет шоу «Дом-2». На работе она подружилась с Ксенией Бородиной. Зачастую они вместе выходят в свет. Известно, что ее коллега носит брендовые наряды. Сама Ольга тоже балует себя люксовыми обновками. Этим летом нарядами она хвастается в Форте-деи-Марми.

Свой отпуск Ольга проводит на итальянском курорте. С собой она взяла не один чемодан с нарядами и купальниками. На этот раз для прогулки среди пальм артистка облачилась в платье-сорочку цвета фламинго, а также прозрачные туфли Золушки формы Amina Muaddi. Телеведущая подчеркнула свою фигуру. А в сторис она подняла тему подделок, которые покупают люди, что вызвало резонанс.

«Вот это жару вы мне в сторис устроили! Настоящий модный приговор. Так что же победит: жгучее желание сэкономить деньги, но выглядеть „крутой“ в глазах других или здравый смысл? Мое мнение очевидно — вы можете носить все что вам хочется, но чтобы выглядеть достойно, модно (и прочие эпитеты), совсем не обязательно изгаляться до фейковых брендов, лишь бы на всю кофточку большими буквами было написано Chanel, а то вдруг непонятно, что вы в тренде.

Девчули, ведь можно же приобрести такую кофточку, не менее красивую, в обычном магазине и точно также сэкономить свой бюджет. Само слово фейк , копия, подделка — звучит как-то недостойно, не кажется?» — высказалась Орлова.

Поклонники начали обсуждать ее образ. Одни восхитились элегантностью артистки, а другие заметили, что она не надела белье. «Ольга, вы шикарны!», «На вас такое красивое платье», «Без белья вы выглядите еще пикантнее», «Видны вишенки! Как вишенки напряглись», «Ваш стиль прекрасен», «Вы можете себе позволить, вот и туфли отпад», — прокомментировали пост подписчики.

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