«Мурашки от тебя»: Ханна в купальнике с принтом «мильфлер» взбудоражила покатыми бедрами

Исполнительница Ханна облачилась в купальник-леотард с открытыми плечами и похвасталась стройными ножками. Видео дефиле по морскому побережью знаменитость опубликовала на личной странице в Instgram.

Жена владельца музыкального лейбла Black Star Пашу отдала предпочтение модному принту «мильфлер». Черные цветы украсили белоснежный купальник с узкими трусиками. Именно они обнажили сочные бедра артистки. Ханна станцевала на песке. Ее длинные ножки омывали волны. А певица покрутила упругими ягодицами в соблазнительном наряде.

«Мы под кожей друг у друга и это навсегда… Но если вдруг разлюбишь, то я убью тебя», — оставила угрожающую подпись Ханна.

К слову, артистка уже успела нанести «увечья» своим поклонникам. Они признались, что Ханна разбила им сердца своей роскошной фигурой:

«За живое берет», «Такой кайф», «Очень красиво, берег и облака — сказка», «Просто огонь», «Самая женственная, нежная и красивая», «Настоящая, красивая, милая и с такой приятной энергетикой», «Хочется смотреть, не отрывая взгляд», «У меня мурашки от тебя».

Напомним, ранее Ханна похвасталась новеньким Rolls-Royce — подарком от любимого мужа.

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