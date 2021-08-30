«Фигура богини»: невестка Орбакайте в нюдовом корсете и кожаных брюках сразила формами

Алена Краснова не так давно отпраздновала четвертую годовщину со дня свадьбы с Никитой Пресняковым. Раньше она была его соседкой по даче, а потом музыкант влюбился в блондинку и дождался ее совершеннолетия, чтобы быть с ней. Мама певца Кристина Орбакайте приняла его выбор, как и бабушка Алла Пугачева. Примадонна даже подарила им квартиру в Москве и позволила распоряжаться бывшей дачей в районе Истры.

Этим летом Никита свозил жену на Кипр. Там они веселились с друзьями. Потом влюбленные оказались в Северной Осетии, где отпраздновали свадьбу друга. По возвращению в Москву невестка Орбакайте возобновила тренировки. Она намекнула, что поправилась за время отдыха. Но теперь Алена поделилась кадрами с фотосессии. Она работает моделью, поэтому разбирается в моде и умеет подавать себя.

Жена Преснякова продефилировала в кожаных брюках и нюдовом корсете. Наряд с завязками на спине дополнили аксессуары в виде цепочки и укороченного жакета. Алена сделала акцент на тонкой талии, а босоножки на завязках вытянули силуэт.

Потом невестка Орбакайте предстала в широких брюках и лифе. Она приспустила штаны, показав нижнее белье. Пикантный образ позволил разглядеть ее пресс.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Краснова. «Ну как хороша», «С прядями вообще бомба», «Фигура богини», «Хочется любоваться», «Крутая», «Вот это формы, пусть завидуют», «Девушка, вы сошли с небес», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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