«Сладкий персик»: Янина Студилина в купальнике с пятнами далматинца оголила упругий «орешек»

Исполнительница роли Полины Зеленовой в сериале «Ранетки» — Янина Студилина — похвасталась роскошной фигурой в купальнике с анималистическим принтом. Фото соблазнительного пляжного наряда знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram.

Студилина выбрала белоснежный бикини с черными пятнами, как у породистых собак из мультфильма про Стервеллу Де Виль. Актриса позировала на песке. Эффектная блондинка поиграла стройными ножками и блеснула упругим «поплавком» в секси-трусиках.

Фанаты Янины восхитились стройной красоткой. Он сравнили артистку с моделью, а также похвалили Студилину за трудолюбие на тренировках. Благодаря им актриса добилась плоского живота и подтянутых ягодиц.

«Балдежная», «Сладкий персик», «Красивая, слов нет», «Прекрасна, загляденье», «Нравятся твои пятки», «Богиня», «Стройняшка», «Янина, у вас прекрасные подкаченные ягодицы, пример многим девушкам», «Фигура очень красивая», — написали восторженные поклонники Янины в комментариях под фото.

Напомним, ранее Янина Студилина рассказала, почему может позволить себе есть шоколад после шести. Артистка не боится поправиться благодаря усердным тренировкам в спортивном зале.

Смотрите также: