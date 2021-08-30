«Дотронулся до моего лица»: Дима Билан вспомнил свое знакомство с Майклом Джексоном

29 августа поклонники Майкла Джексона отметили годовщину со дня рождения легендарного певца. В 2021 году ему исполнилось бы 63 года. Среди тех, кто вспомнил о короле мировой поп-музыки, оказался и российский артист Дима Билан. 39-летний вокалист поведал поклонникам, что был лично знаком с американской звездой.

Билан выложил в Instagram совместные фотографии с Джексоном и рассказал, что их представили друг другу в 2006 году (когда Дима впервые штурмовал «Евровидение») на вечеринке в честь дня рождения их общего друга — сына султана Брунея, принца Азима.

«Было очень трогательно, когда он (Джексон. — Прим. авт.) по-отечески дотронулся ладонью до моего лица и сказал: «So nice!» («Какая красота!»). Я почувствовал, что от него исходит какая-то душевная теплота, положительная энергия. Он так открыто улыбался, так искренне, — вспоминает Билан. — Восьмикратный обладатель «Грэмми», легенда… Он навсегда останется легендой».

Напомним, в 2006 году Диме было 24 года, а Майклу — 48. Через два года западная поп-звезда скончалась.

больше по теме Телохранитель Майкла Джексона раскрыл тайну его смерти Это оказалось связано с обвинениями в педофилии.

Смотрите также: