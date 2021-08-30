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«Слава Богу, у него не такие уши»: как Елизавета II пошутила после рождения принца Уильяма

У королевы шикарное чувство юмора.

«Слава Богу, у него не такие уши»: как Елизавета II пошутила после рождения принца Уильяма
Елизавета II. Фото: Global Look Press

У Елизаветы II потрясающее чувство юмора, которое она периодически демонстрирует на публику. Так, в этом году в Австралии был открыт памятник королеве, увидев который по видеосвязи, она рассмешила присутствующих, отметив, что он чем-то напоминает оригинал. Когда ее старший сын, принц Чарльз, и принцесса Диана впервые стали родителями, королева тоже проявила свое чувство юмора. 21 июня 1982 года на свет появился принц Уильям. Увидев его впервые, Елизавета II обрадовалась.

«Слава Богу, у него не такие уши, как у его отца», — сказала королева.

Принц Уильям
Принц Уильям. Фото: Global Look Press

Шутка прижилась в семье и стала весьма популярной. В тоже время принц Филипп, увидев внука, сказал, что он похож на сливовый пудинг. Об этом пишет Express.

Напомним, что встреча Елизаветы II с правнучкой Лилибет Дианой пока затягивается. По данным таблоидов, королева видела правнучку только по видеосвязи.

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