«Слава Богу, у него не такие уши»: как Елизавета II пошутила после рождения принца Уильяма

У Елизаветы II потрясающее чувство юмора, которое она периодически демонстрирует на публику. Так, в этом году в Австралии был открыт памятник королеве, увидев который по видеосвязи, она рассмешила присутствующих, отметив, что он чем-то напоминает оригинал. Когда ее старший сын, принц Чарльз, и принцесса Диана впервые стали родителями, королева тоже проявила свое чувство юмора. 21 июня 1982 года на свет появился принц Уильям. Увидев его впервые, Елизавета II обрадовалась.

«Слава Богу, у него не такие уши, как у его отца», — сказала королева.

Шутка прижилась в семье и стала весьма популярной. В тоже время принц Филипп, увидев внука, сказал, что он похож на сливовый пудинг. Об этом пишет Express.

больше по теме Пикник с правнуками: как Елизавета II отдыхает в Балморале По традиции конец лета британская королева проводит в своем шотландском замке.

Напомним, что встреча Елизаветы II с правнучкой Лилибет Дианой пока затягивается. По данным таблоидов, королева видела правнучку только по видеосвязи.

Смотрите также: