«Крид с ума сойдет»: Валя Карнавал подразнила сочной грудью в топе с отложным воротничком

В одной из последних публикаций личного аккаунта в Instagram блогера и исполнительницы Вали Карнавал появилась запись, в которой знаменитость продемонстрировала роскошную фигуру в соблазнительном наряде.

Карнавал вопреки критике не стесняется своих аппетитных форм. Валя облачилась в кроп-топ молочного цвета. Изделие с отложным воротничком еле вместило пышную грудь певицы. Бывшая девушка Егора Крида дополнила секси-топ джоггерами с низкой посадкой. Брюки не скрыли тонкую талию Вали.

Фолловеры Карнавал осыпали певицу комплиментами. А некоторые и вовсе отметили, что Егор Крид будет кусать локти после такого ролика.

«Твоя талия — аномалия», «Валюша, какая же ты красивая», «Вау! Крид с ума сойдет», «Просто бомба», «Шикарная», «Тебе короткие волосы больше подходят, и этот цвет волос тебе к лицу», «Мишель Родригес в молодости», — написали поклонники артистки в комментариях под роликом.

Напомним, ранее Валя Карнавал прокомментировала поведение бывшего возлюбленного Егора Крида. Певица отметила, что за нее некому было заступиться. Поэтому музыкант публично высмеивал отношения с блогером.

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