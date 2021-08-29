«Шикарная женщина»: Анна Седокова в платье-бюстье с золотистыми камнями подчеркнула упругий бюст

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы Анны Седоковой появилась запись, в которой знаменитость в черном платье-бюстье спела в столичном парке. Таким способом артистка продемонстрировала live-версию своего нового альбома.

Отметим, что для выступления под открытом небом Седокова выбрала длинное платье с открытыми плечами и принтом из камней золотистого оттенка. Глубокое декольте наряда подчеркнуло эффектную грудь артистки, осиную талию и пышные бедра Анны.

«Я вас не узнаю… Набирай меня в Live версии звучит совсем по-другому…Что-то в ней появилось дерзкое, решительное. Если раньше я просила «Набирай меня», то сейчас я явно требую. Я, кажется, только сейчас поняла, что произошло. Живой альбом «SecretSoul» в топах и ваших сердцах, обгоняя танцевальную и трендовую музыку. Получается, романтика и музыка тоже в тренде? И лирика», — поинтересовалась у своих поклонников Анна.

Фанаты дали артистке положительный ответ. Они отметили, что продолжают наслаждаться душевными песнями Седоковой. Также поклонникам понравилось элегантное платье Анны.

«Шикарная женщина», «Какая красивая», «Живой альбом душевнее. Ты настоящая, вот, что нравится», «Анна, вы просто красоточка, ваши песни актуальны всегда», «Аня, вы бесподобны», «С ума схожу по тебе и твоим песням», — написали слушатели Анны в комментариях под фото.

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