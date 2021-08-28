«Смена впечатлений»: Собчак в черном платье на запах с рукавами-фонариками предстала в Париже

Телеведущая после вечеринке на Алтае снова отправилась в путешествие.

Ксения Собчак этим летом не сидит на одном месте. Она умело комбинирует работу и отдых. Телеведущая уже провела несколько недель в Италии с сыном Платоном, а также возила его в Сен-Тропе. Потом она отметилась в Черногории, где вела свадьбу с Игорем Верником. А на днях блондинка посетила Алтай, где также стала ведущей праздничного мероприятия, но уже в компании Ивана Урганта.

На вечеринке Собчак увиделась с Ксенией Бородиной. Они длительное время не общались, но теперь снова помирились и даже вспомнили, как вместе вели «Дом-2». К слову, телеведущая для торжеств выбирала то струящиеся платья, то сверкающие костюмы. Она всегда отличалась особым чувством стиля. А после Алтая Ксения улетела во Францию. Она поделилась снимком из Парижа.

На этот раз блондинка предстала в черном платье на запах с цветочным принтом и рукавами-фонариками. Собчак дополнила образ крупными сережками, кольцами и браслетами.

«Главное — из Алтая в Париж — это прям жесткая смена впечатлений», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ксения. Многие написали ей комплименты. «Украшения Ксении — отдельный вид искусства», «Какое красивое платье», «Вам идет романтический стиль», «Вы перелетная птичка», «Нежный образ для романтичного города», «Какое шикарное колечко», «Платье классное, у вас такая талия стала, просто восторг», — прокомментировали пост подписчики.

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