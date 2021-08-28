«Бельем сверкнула»: Бузова в воздушной мини-юбке игриво обнажила «сдобные» бедра

Ольга Бузова не скрывает, что ей нравится проводить время на работе. Она много лет вела шоу «Дом-2», а в этом году решила посвятить свободное время новым проектам. Телеведущая побывала в отдаленной стране, гуляя по саванне. Там она снялась в шоу «Звезды в Африке», а потом почти месяц Ольга находилась в Минске, где каждый день блистала в новых нарядах в шоу «Х-Фактор».

Теперь Ольга вернулась в Москву, чему очень рада. Однако у нее снова нет времени на отдых. Артистка каждый день ездит то на концерты, то на съемки. А накануне она выступила в мини-платье, очаровав Сосо Павлиашвили. А вот 28 августа блондинка насладилась солнечной погодой, пока ехала на работу. Бузова облачилась в воздушный топ с ниспадающими рукавами и белую мини-юбку. Наряд подчеркнул талию и ноги звезды.

«Знаете, что я не люблю больше всего? Из такого рабочего момента? Это пакеты я постоянно собираю, когда выезжаю из дома. Потом приезжаю и разбираю. Вешалки, пакеты, наряды, платья, туфли. Вчера у меня было восемь образов только на один день. Думаете я разобрала их? Ага», — отметила телеведущая.

Потом Бузова пожаловалась, что хочет продлить лето. Она устроила танцы на улице, игриво задирая юбку. Артистка засветила свои пышные бедра, так как поправилась за это лето. Также она показала лиф, который вылез из-под топика. Поклонники оценили пикантный образ Ольги. «Ох, как привлекает мужчин», «Теперь у хороший орех», «Оля, вот это наряды, такая нимфа», «Бельем сверкнула», «Та, кому идут формы», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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