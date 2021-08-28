«Ангельски божественна»: Зиверт в купальнике цвета изумруда не скрыла упругую грудь

На личной странице в Instagram исполнительница Юлия Зиверт поделилась свежей фотографией в соблазнительном лифе для плавания.

Артистка засветила «ложбинку греха» в купальнике цвета изумруда. Зиверт по-своему завязала лиф. Вместо того, чтобы повязать веревочки бикини на шею, певица обвила ими тонкий стан.

Зиверт позировала на фоне зеленых пальм и белоснежного песка. Загорелая Юлия заметно выделялась на пляже. Черные кудрявые волосы артистки развевались на ветру. Зиверт сделала селфи, на котором смотрела в камеру пронзительным взглядом. Зеленые глазки, аккуратный носик и пухлые губки Юлии стали настоящим украшением артистки.

Хотя фолловеры певицы также обратили внимание на сочный бюст Зиверт.

«Ангельски божественна», «Ты как такой идеальный, человек?», «Юлия, вы прекрасны», «Девочка-огонь», «На вас красиво смотрится перевернутый лиф купальника», «Какая красивая», «Знойная женщина», «Тропикана-женщина», «Ты просто космос, красотка!», — оставили слова восхищения фигурой Юлии ее поклонники.

Напомним, ранее Зиверт предстала на «Новой волне» в дерзком кроп-топе и атласной юбке с разрезом.

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