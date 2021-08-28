Вера Брежнева в трикотажном платье по фигуре и кедах подчеркнула стройные щиколотки

Вера Брежнева не скрывает, что раньше была более закрытой. Несколько лет назад певица даже удалила все фото с мужем Константином Меладзе, оградив себя и близких от хейтеров. Но в этом году ей вновь захотелось общения с поклонниками. Она делилась кадрами из Италии и Греции, где отдыхала с возлюбленным. А также хвасталась образами. Не так давно звезда возобновила гастроли, но это не мешает ей продолжать хвастаться образами.

Пос ловам Веры, ей нравятся монохромные луки. Недавно она примерила брючных костюм в нюдовом цвете и льняное платье макси. Также этим летом у певицы появилось несколько шелковых нарядов. На этот раз она похвасталась двумя образами в черном цвете. Она примерила трикотажное силуэтное платье миди без рукавов, которое надела с кедами. Брежнева подчеркнула стройные щиколотки.

Она также показала черный брючный костюм, который дополнила сумкой-мешком. Артистка похвасталась своим лифтолуком. Примечательно, что трикотажные платья вошли в моду в этом сезоне. Ранее Ксения Бородина тоже отметилась в таком образе.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. «Вы как всегда сногсшибательно прекрасны», «Все красиво и гармонично», «Красивая такая и настоящая», «Красивая до невозможности», «Мне так нравится ваш стиль», «Стройняшка», — прокомментировали кадры пользователи Сети.