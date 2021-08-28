«Ты обязательно вырастишь своих олимпийских чемпионов»: Навка представила тренера дочери

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка в Instagram тепло поздравила с днем рождения тренера своей дочери Нади Марию Полякову. Как отметила фигуристка, в жизни каждого спортсмена есть свой первый наставник. Человек, заложивший основы, который поддерживал и помогал развиваться.

По словам Татьяны Навки, тренер – это спортивная крестная мама. Как добавила фигуристка, Татьяна Полякова всегда искренне отдается работе. Вкладывает все силы в школу и маленьких деток.

«Машенька, я это очень ценю, знаю, как это сложно, быть 24 на 7 на связи, иногда в ущерб собственным детям и семье, но я верю, что у тебя все получится совместить: быть успешной и дома, и на работе, а наша школа будет расти и развиваться! Ты обязательно вырастишь своих олимпийских чемпионов!» Татьяна Навка

Напомним, что Татьяна Навка родила дочь в августе 2014 года от пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Их наследница пошла по стопам матери. Она профессионально занимается фигурным катанием.

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