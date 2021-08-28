«Как вам огненные танцы?»: двухлетний сын Тодоренко и Топалова устроил безудержные пляски

Майкл показал, что может танцевать не хуже своей мамы.

Телеведущая Регина Тодоренко в сторис Instagram разместила видеозапись, на которой безудержно танцует ее двухлетний сын от музыканта Влада Топалова Майкл. Ребенок на кадрах запечатлен в галстуке и пиджаке.

Интересно, что в какой-то момент Регина Тодоренко присоединилась к танцам своего сына.

«Пофристайлили. А потом в кадр вошла веселая мать. Как вам огненные танцы?» Регина Тодоренко

Напомним, что Регина Тодоренко и Влад Топалов объявили о своей помолвке в июне 2018 года. В октябре того же года звездная пара официально оформила свои отношения. Еще через два месяца на свет появился их общий сын Миша, которого пара называет Майкл.

Заметим, что красивую свадебную церемонию Влад Топалов и Регина Тодоренко устроили только летом 2019 года. Она позвали в итальянский Сорренто своих самых близких друзей. Звезды не раз отмечали за последний год, что у них бывало разное в отношениях. Однако они всегда могут пойти друг другу навстречу и погасить любой семейный конфликт.

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