Как выбрать идеальный пиджак: советы стилиста
Видео
Лера Кудрявцева: «Лена Катина раскрыла все секреты скандальной группы «Тату»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Мечтала иметь маленькую»: Яна Рудковская не согласилась с комментариями о своей груди

Продюсер запечатлелась в купальнике крестной ее младшего сына.

«Мечтала иметь маленькую»: Яна Рудковская не согласилась с комментариями о своей груди
Яна Рудковская. Фото: Instagram.com/rudkovskayaofficial/

На личной странице в Instagram жена Евгения Плющенко — Яна Рудковская — разместила фото в купальнике с животным принтом и глубоким декольте. Примечательно, что под снимком знаменитость обсудила комментарии ее поклонников.

Рудковская не согласилась с подписчиками. Звездный продюсер отметила, что всегда хотела себе аккуратную грудь. Однако от природы у нее выдающиеся формы. Поэтому Яна была удивлена, когда фанаты назвали ее бюст плоским.

«С мужем читали комментарии под последним постом и «погибали» над умозаключениями некоторых наших соотечественниц! Широкие бедра (у меня они 90 см), тонкие ноги — это я как-нибудь переживу, но, ребята, написать, что у меня плоская грудь — это, конечно, сильно! Всю жизнь мечтала иметь маленькую, но не сложилось! Но зато вы мне ее подарили», — заявила Рудковская.

К слову, чтобы показать хейтерам роскошную фигуру, Яна опубликовала фото в купальнике-леотарде. Рудковская выбрала анималистический принт пляжного наряда. Знаменитость в соблазнительном наряде подруги Натальи Якимчук насладилась сочным арбузом.

Яна Рудковская
Яна Рудковская в леопардовом купальнике. Фото: Instagram.com/rudkovskayaofficial/

Смотрите также:

Тэги

анималистический принтв купальникеЕвгений Плющенкокритика внешностиЯна Рудковская