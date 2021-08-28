«Мечтала иметь маленькую»: Яна Рудковская не согласилась с комментариями о своей груди

На личной странице в Instagram жена Евгения Плющенко — Яна Рудковская — разместила фото в купальнике с животным принтом и глубоким декольте. Примечательно, что под снимком знаменитость обсудила комментарии ее поклонников.

Рудковская не согласилась с подписчиками. Звездный продюсер отметила, что всегда хотела себе аккуратную грудь. Однако от природы у нее выдающиеся формы. Поэтому Яна была удивлена, когда фанаты назвали ее бюст плоским.

«С мужем читали комментарии под последним постом и «погибали» над умозаключениями некоторых наших соотечественниц! Широкие бедра (у меня они 90 см), тонкие ноги — это я как-нибудь переживу, но, ребята, написать, что у меня плоская грудь — это, конечно, сильно! Всю жизнь мечтала иметь маленькую, но не сложилось! Но зато вы мне ее подарили», — заявила Рудковская.

К слову, чтобы показать хейтерам роскошную фигуру, Яна опубликовала фото в купальнике-леотарде. Рудковская выбрала анималистический принт пляжного наряда. Знаменитость в соблазнительном наряде подруги Натальи Якимчук насладилась сочным арбузом.

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