«Поймали лето»: жена Евгения Алдонина в бикини провела время на отдыхе с мужем и детьми

Ольга без ума от своих наследников и любимого мужа.

Жена футболиста Евгения Алдонина Ольга в Instagram разместила кадры с отдыха со своим семейством. В один из дней спортсмен и его родные взяли небольшую лодочку и покатались по водной глади.

Надо заметить, что Ольга Алдонина на кадрах запечатлена в бикини. У нее, надо заметить, очень красивая фигурка.

«Поймали лето», — прокомментировала кадры Ольга Алдонина.

«Здорово. Очень мило и красиво», «Ольга, какая же вы все-таки красотка. Глаз невозможно оторвать», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Евгения и Ольги Алдониных двое общих детей. В октябре 2016 года у пары родился сын Артем. В ноябре 2019 года Ольга Алдонина во второй раз стала мамой. Она родила дочь Анжелику.

Заметим, что у Евгения Алдонина от первого брака с певицей Юлией Началовой есть еще дочь Вера. Девочка много времени проводит со своей мачехой, которую искренне полюбила. Вера частый гость в доме своего отца.

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