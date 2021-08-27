«Какая стройняшка»: Ольга Орлова показала позу наслаждения в бикини цвета металлик

На личной странице телеведущей Ольги Орловой появилась свежая фотография в соблазнительном пляжном наряде. В свои 43 года знаменитость с легкостью вызывает зависть у молодых поклонниц.

Подруга ведущей «Дома-2» — Ксении Бородиной — продемонстрировала купальник на тонких веревочках цвета мокрого асфальта. Орлова выбрала лиф и трусики для плавания без пуш-апа и сложных принтов.

Однотонный купальник украсил стройную фигуру Ольги. Осиная талия приковала взгляды поклонников телеведущей. А некоторые подписчицы Орловой и вовсе не смогли удержаться от зависти женственным формам артистки. Аппетитные бедра и длинные ножки Ольги повергли фанатов в шок.

«Такая талия! Вот как такую фигурку сохранить?!», «Какая стройняшка», «Фотография для постера. Шикарная!», «Вот это талия! Мне бы такую», «Какая вы красивая, особенно фигура», «Богиня», «Шикарно выглядите, Ольга», «С такой красивой фигурой можно не волноваться», «Стройняшка в прекрасной форме», «Классная фигура, как гитара», «Хрупкая, нежная фея», — восхитились формами Орловой ее поклонники.

Напомним, ранее Орлова похвасталась ярким монокини цвета спелого мандарина.

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