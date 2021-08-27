«На таком теле идеально все»: Глюкоза похвалила аппетитные формы Таюрской

27 августа вокалистка группы Little Big Софья Таюрская выложила в Instagram ряд фотографий в купальниках, заявив, что наконец-то нашла для себя идеальные пляжные наряды. Однако подписчики звезды обратили внимание не столько на одежду певицы, сколько на ее стройное тело без капельки лишнего жира.

«На таком теле идеально все. А лучше без», — написала в комментариях певица Глюкоза, которая и сама не промах впечатлить поклонников достоинствами фигуры.

«Выбрать один просто невозможно! Все смотреться на тебе просто блестяще!», «У тебя такая красивая фигура! Просто умираю», «Ты, Сонечка, просто богиня!», «Как она так похудела ? Кто-нибудь знает?» — пишут фанаты Таюрской в комментариях.

Добавим, что сейчас красотой певицы в полной мере наслаждается ее коллега по группе Илья Прусикин. После развода с женой он стал встречаться в Софьей. Недавно в одном из интервью она рассказала, что их отношения начались с секса по дружбе. Артисты просто «помогли» друг другу в плотских желаниях во время упорной работы над новым музыкальным материалом.

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