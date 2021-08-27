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«На таком теле идеально все»: Глюкоза похвалила аппетитные формы Таюрской

Вокалистка Little Big похвасталась фигурой в серии купальников.

«На таком теле идеально все»: Глюкоза похвалила аппетитные формы Таюрской
Софья Таюрская поражает поклонников не только вокал, но и стройным телом. Фото: instagram.com/sonyatayurskaya/

27 августа вокалистка группы Little Big Софья Таюрская выложила в Instagram ряд фотографий в купальниках, заявив, что наконец-то нашла для себя идеальные пляжные наряды. Однако подписчики звезды обратили внимание не столько на одежду певицы, сколько на ее стройное тело без капельки лишнего жира.

«На таком теле идеально все. А лучше без», — написала в комментариях певица Глюкоза, которая и сама не промах впечатлить поклонников достоинствами фигуры.

Софья Таюрская
Глюкоза написала то, о чем другие подумали. Фото: instagram.com/sonyatayurskaya/

«Выбрать один просто невозможно! Все смотреться на тебе просто блестяще!», «У тебя такая красивая фигура! Просто умираю», «Ты, Сонечка, просто богиня!», «Как она так похудела ? Кто-нибудь знает?» — пишут фанаты Таюрской в комментариях.

Добавим, что сейчас красотой певицы в полной мере наслаждается ее коллега по группе Илья Прусикин. После развода с женой он стал встречаться в Софьей. Недавно в одном из интервью она рассказала, что их отношения начались с секса по дружбе. Артисты просто «помогли» друг другу в плотских желаниях во время упорной работы над новым музыкальным материалом.

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