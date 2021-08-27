«Это тот случай, когда кадры есть»: Рудковская на яхте позировала со своим сыном от Батурина

Как отметила продюсер, ее наследник не очень любит фотографироваться.

Продюсер Яна Рудковская в Instagram разместила редкие кадры со своим сыном от миллионера Виктора Батурина Николаем. Молодому человеку в этом году исполнилось уже 19 лет. Вместе с мамой он на снимках находится на яхте.

«Доброе утро. Вы нечасто видите моих старших сыновей в моем Инстаграм. Они в принципе не любят фотографироваться, но это тот случай, когда кадры есть. Один из моих старших сыновей — Коля. Ему 19 лет». Яна Рудковская

«Какой сыночек красивый у вас вырос», «Он как будто ваш младший брат», «Хороший парень у вас, Яна, вырос. Удачи ему во всем», «Как классно быть мамой сына-красавца», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Виктор Батурин и Яна Рудковская сыграли свадьбу в 2001 году. Вместе они были на протяжении семи лет. Кроме Николая, у пары есть еще сын Андрей. В 2011 году Яна Рудковская призналась, что наследник — ее приемный сын, которого она воспитала как родного. Мать Андрея — вторая жена Батурина Юлия Салтовец.

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