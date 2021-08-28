«Смотрятся свежо и нестандартно»: Нюша, Брежнева и другие звезды блеснули фигурами в самых модных купальниках сезона

Стилист Карина Росс рассказала порталу Teleprogramma.pro, какие мини-бикини можно отложить в сторону, а какие купальники на пике популярности, а также о трусиках-шторках и бикини с эффектом омоложения фигуры.

В 2021 году звезды шоу-бизнеса примеряют различные ультрамодные купальники, подчеркивая достоинства фигуры и украшая свою индивидуальность.

Яркие принты, трусики необычных форм, закрытые и открытые силуэты ­– обсудим подробнее на примере современных образов звезд российского шоу-бизнеса вместе со стилистом и визажистом Кариной Росс.

Настя Каменских

Этим летом покоряла пляж и волны Настя Каменских. Она является одной из самых фигуристых девушек в украинском шоу-бизнесе. При этом певица занимается спортом и следит за внешностью. На отдыхе в Хорватии она отметилась в разных купальниках. Однако желтое монокини из сжатой ткани поразило многих, так как подчеркнуло ее достоинства и скрыло недостатки.

«Певица Анастасия Каменских выбрала необычный закрытый купальник из сжатой ткани нежного лимонного цвета. Закрытые купальники с высокой посадкой продолжительное время не покидают топ-чарты модных летних тенденций. Каменских обновила такой фасон с помощью необычной ткани, которая смотрится действительно свежо и нестандартно. Фолловеры восхищенно комментируют новый купальник певицы: „Какой красивый купальник, тебе очень идет!“» — высказалась Карина.

А вот второй купальник звезды с трусиками-шторками удивил многих фанатов. Многие даже сравнили формы Каменских с Ким Кардашьян.

«Однако, Анастасия решила снова порадовать своих поклонников новым пляжным образом, надев на отдыхе красный раздельный купальник из сжатой ткани. Подчеркнув пышные формы, певица очень заинтересовала своих поклонников: „Очень сочно!“, „Красивая девушка с шикарными формами!“. Купальник правильно подчеркнул фигуру певицы, расставил грамотные акценты. Яркий алый цвет смотрится весьма лаконично и колоритно, черный цвет волос оттеняет ярко-красный оттенок купальника. Образы Каменских выдались по-настоящему летними и насыщенными, именно поэтому и обратили на себя такое особое внимание. Трусики-галочки по-особенному подчеркнули бедра певицы, делая силуэт более женственным и утонченным», — пояснила эксперт.

Вера Брежнева

Вера Брежнева не так давно нежилась в Греции. Она отдохнула всего три дня, но успела взбудоражить фанатов снимками и даже видео, на которых позировала в модном купальнике.

«Брежнева продемонстрировала в танце раздельный купальник цвета Барби. Высокая посадка и простота фасона — все это украшает стройную фигуры певицы. Купальник не сковывает движения, будто подобран для активного отдыха. Такие фактура и фасон весьма актуальны для лета этого года, ведь отличаются удобством и незамысловатостью. Подписчики Веры бурно отзываются в комментариях, оценивая интересный образ: „Как вам идет розовый!“, „Очень красивая“, „Какая вы роскошная“. Лиф-топ и трусики с высокой посадкой вытягивают силуэт и омолаживают фигуру», — отметила стилист.

Ольга Бузова

Также трусики с высокой посадкой часто выбирает Ольга Бузова. В этом году артистка позагорала в Греции. Она взяла с собой множество купальников. Однако напоследок телеведущая припасла леопардовое бикини с трусиками-галочками. В комплекте также шла туника в такой же звериной расцветке. Ольга признавалась, что поправилась. Однако поклонники отметили, что она стала выглядеть еще привлекательнее.

Нюша

Певица Нюша в этом году объявила, что снова ждет пополнения в семье. Однако округлившийся живот не мешает ей стильно выглядеть на пляже. Она предпочла монокини с глубоким декольте яркого цвета.

«На Кипре певица Нюша выбрала корсетный купальник сочного кораллового цвета, продемонстрировав округлившийся животик. Яркий цвет купальника выигрышно подчеркивает загар певицы, делая образ красочным и по-летнему экспрессивным. Ничего лишнего — только вкусный цвет и простой силуэт, который украшает интересное положение певицы», — считает Росс.

Агата Муцениеце

Агата Муцениеце долгое время была в тени мужа Павла Прилучного, но после развода буквально расцвела. Она старательно поработала над внешностью и фигурой. Теперь актриса на пляже привлекает к себе внимание, так как подчеркивает формы секс-купальниками.

«Актриса отдыхает в роковом черном купальнике с завязками на груди. Закрытый фасон смотрится не броско, но в то же время изысканно. Сексуальности добавляет открытое декольте, которое актриса эффектно иллюстрирует. Стройная фигура и приметный загар — все это смотрится блистательно и раскованно. Такой фасон купальника ультрамоден, ведь гармонично расставляет акценты и подчеркивает все достоинства фигуры», — рассказала Карина.

Наталья Подольская

Наталья Подольская является мамой двоих детей. Меньше года назад она родила второго сына, но быстро вернулась в форму. С собой на курорт певица взяла много купальников, но черное бикини позволило разглядеть ее плоский живот.

«Подольская украсила стройную фигуру раздельным черным купальником с золотыми вставками. Такое сочетание фактур и цветов смотрится изящно и утонченно. Глубокий черный оттеняет светлую кожу певицы и делает ее образ интересным и необычным. Раздельные купальники долгое время будут оставаться трендовыми, ведь они весьма удачно подчеркивают фигуру и являются базовыми в гардеробе каждой девушки», — отметила стилист.

Екатерина Климова

Актриса Екатерина Климова полюбилась зрителям давно. Известность ей принесла роль в фильме «Мы из будущего». Более того, в 43 года она может похвастаться стройной фигурой, хоть и является многодетной мамой. Для похода с детьми в бассейн она предпочла купальник с необычной расцветкой.

«Актриса выбрала достаточно простой, но эстетичный купальник. На отдыхе с детьми Климова решила подобрать закрытый слитный купальник — максимум удобства и стиля. Хотелось бы заметить, что замечательно комбинируются цвета: глубокий синий, коричневый и белый. Смотрится концептуально, органично и действительно модно. Выдержанность цветов, геометрии — все это похоже на неповторимый стиль Климовой», — пояснила Росс.

Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак обладает стройной фигурой. Более того, в этом году она похудела еще на несколько килограммов. Своими точеными формами журналистка хвасталась на пляже в Сен-Тропе и в Италии.

«Ксения представила новый купальник из сжатой ткани красивого мятного цвета. Цвет купальника изысканно смотрится на стройном теле звезды, а фактура ткани придает нежности и хрупкости образу. Отмечу, что сидит он довольно неплохо, выделяет особенности фигуры и составляет полноценный образ. Купальник спорт-шик — это просто, стильно, естественно и удобно, а главное — вписывается в самые горячие тренды лета 2021», — заявила эксперт.

Ани Лорак

В этом году Ани Лорак тоже порадовала фанатов пляжными снимками. Артистка не скрывает, что занимается спортом, чтобы хорошо выглядеть. Она предстала как в сверкающем мини-бикини, подчеркнувшим ее пышный бюст, так и более нежном купальнике с кружевом в белом цвете.

К слову, светлые оттенки подчеркивают загар. Лорак раньше редко оголялась, но после развода стала чаще делиться кадрами и хвастаться нарядами.

Справка Teleprogramma.pro

Карина Росс – стилист и визажист высокой специализации. Окончила ведущий институт моды «Maragoni» в Милане. Является обладателем Гран-при чемпионата Европы в Германии, с 2004 года признана Чемпионкой Мира по профессиональному гриму. Работала в команде мирового Итальянского бренда «Armani» и русского дизайнера Валентина Юдашкина.

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