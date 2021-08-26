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Оксана Самойлова в обтягивающем платье с большим разрезом запечатлелась в объятиях Джигана

Бизнесвумен позировала на яхте в Эгейском море.

Оксана Самойлова в обтягивающем платье с большим разрезом запечатлелась в объятиях Джигана
Оксана Самойлова с мужем Джиганом. Фото: Instagram.com/ samoylovaoxana

В одной из последних публикаций личного микроблога Оксаны Самойловой появилась свежая фотография знаменитости в откровенном платье. Примечательно, что в таком наряде модель запечатлелась перед ужином с мужем Джиганом.

Самойлова как обладательница роскошных форм часто выбирает наряды с акцентом на груди и бедрах. В романтическом отпуске жгучая брюнетка продемонстрировала вариант силуэтного платья с вырезами.

Оксана запечатлелась с шоуменом Джиганом. В отличие от возлюбленного, многодетная мамочка выбрала темный аутфит. Если Джиган предпочел розовую рубашку с короткими рукавами и белоснежные брюки, то его избранница облачилась в платье цвета беззвездной ночи с глубоким декольте.

Трикотажный наряд Оксаны едва прикрывал упругий бюст знаменитости. А соблазнительный вырез на подоле оголил сочную ножку модели. Самойлова дополнила образ для ужина золотыми ювелирными украшениями.

Оксана Самойлова с мужем Джиганом
Оксана Самойлова с мужем Джиганом на собственной яхте. Фото: Instagram.com/
samoylovaoxana

Напомним, ранее Оксана провела рум-тур по личной яхте. Оказалось, судно ничем не уступает многоэтажному дому со всеми удобствами и евроремонтом.

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