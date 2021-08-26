Один стиль на двоих: Орбакайте влед за Пугачевой предстала в брючном костюме цвета экрю

Певица вернулась в Москву после «Новой волны». К ней в гости заглянул давний друг.

Кристина Орбакайте в этом году не раз оказывалась в центре внимания. Она с размахом отметила юбилей, а также планирует устроить концерты по случаю своего 50-летия. А этим летом артистка отдохнула с мужем Михаилом Земцовым в Греции. Несколько недель она наслаждалась теплой погодой. Потом певица вернулась к гастролям, посетив Евпаторию, Анапу и Сочи, где приняла участие в «Новой волне».

На песенном конкурсе Кристина не только отметилась на красной дорожке в мешковатом платье, но и выступила на сцене. А вот 26 августа она уже была дома в Москве. Ее проведать пришел друг Борис Рубиновский — директор продюсерского центра, который занимается гастролями артистов. На фото с гостем Орбакайте предстала в брючном костюме сливочного цвета и белой блузке.

«После напряженного рабочего дня в Москве приехал в гости к моей любимой подруге Кристине, которая всегда вдохновляет меня на новые победы! Люблю», — отметил Борис.

Примечательно, что такой же костюм этим летом носила сама Алла Пугачева. Мама певица свой образ дополнила галстуком и шляпкой. Тогда Кристина восхитилась тем, как выглядит ее родительница и назвала ее стильно. Поклонники были впечатлены тем, как выглядит артистка. Многие отметили, что Орбакайте обладает грацией своей мамы и зачастую совпадает в выборе нарядов.

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