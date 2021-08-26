Сама грация: Виктория Лопырева в платье-бюстье с разрезом и сапогах позировала на качелях

Виктория Лопырева в свое время стала ростовской красавицей, а затем завоевала титул «Мисс Россия». Она раньше жила в Москве, а теперь предпочитает путешествовать. Целый год она провела в теплых странах, а этим летом вернулась в родную страну. Она побывала в республике Коми, где ее муж Игорь Булатов занимает высокую должность. А на днях блондинка увидела горы на Алтае.

Лопырева провела несколько дней на природе, а также повеселилась на вечеринке у подруги. После праздника она устроила фотосессию рядом с отелем. Светская львица была в восторге от видов. Она облачилась в алое платье-бюстье в пол с разрезом и черные сапоги. Виктория покачала на подвесных качелях. Подвеска на длинной цепочке дополняла ее образ. Наряд подчеркнул талию модели.

«Те самые, волшебные качели… единение души с миром… медитация… гармония… любовь… все совпало», — написала она.

По словам блондинки, она оказалась в месте, где множество красивых локаций для съемок. Лопырева осталась в восторге от поездки. А поклонники восхитились тем, как она выглядит. «Просто невероятная», «Ты всегда круто выглядишь», «Гармония и красота!», «Как атмосферно!», «Сногсшибательная красавица», «Какая стройная, ножки идеальные», — прокомментировали пост подписчики.

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