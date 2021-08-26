«Идеальная походка»: Виктория Лопырева похвасталась загорелыми ножками в секси-шортиках

В одной из последних публикаций личного микроблога телеведущей Виктории Лопыревой появилась запись, в которой знаменитость вместе с подругой поиграли со спецэффектами. Примечательно, что на видео поклонники Лопыревой обратили внимание на стройные ножки эффектной блондинки.

Виктория вместе с блогером Кариной Нигай облачились в одинаковые рубашки-поло с коротким рукавом. С помощью специальных эффектов в телефоне подружки смогли запутать подписчиков. Лопырева и Нигай меняли цвета топов буквально касанием руки.

«Угадайте, какого цвета топы?», — поинтересовалась Лопырева.

Пока Виктория демонстрировала обновку своего гардероба, ее поклонники восхитились походкой модели. Роскошные ножки загорелой красотки очень понравились фанатам. Короткие джинсовые шортики Лопыревой приковали внимание фолловеров телеведущей.

«Смотрю второй раз и понимаю, что девушку рядом даже не вижу. Вы шикарная», «Вообще классные», «Виктория, вы шикарны», «Вика всегда на стиле», «У Вики идеальная походка. Настоящая профессиональная модель», «Супер-леди», — написали поклонники Лопыревой в комментариях под видео.

Напомним, недавно Лопырева и ее коллега Бородина появились в платьях одинакового цвета на вечеринке на Алтае.

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