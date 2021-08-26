«Цену себе набиваешь?»: Алена Водонаева в купальнике пожаловалась на лишний вес

Экс-участница «Дома-2» призналась, что поправилась. Однако поклонники не поверили ей.

В одной из последних публикаций личного микроблога Алены Водонаевой появилась свежая фотография в черном купальнике с разрезами и сеткой. Примечательно, что под снимком в соблазнительном наряде телеведущая упрекала себя в набранных килограммах.

Водонаева поплавала с большим надувным дельфином. Алена сравнила себя с огромной игрушкой. Причиной знаменитость назвала чрезмерную, по ее мнению, любовь к калорийным блюдам.

«Немого жира в ленту. После Питера я по размеру, как этот дельфин», — заявила Алена.

Водонаева облачилась в слитный купальник, который оголил наливную грудь красавицы. А высокие трусики пляжного наряда подчеркнули сочные бедра и ягодицы.

Отметим, что поклонники скептически отнеслись к критике Водонаевой.

«Теперь я понимаю, что чувствуют мои знакомые, когда я ною, что я жирная. Это раздражение!», «Что ты цену себе набиваешь?», Если женщина себе не нравится, она никогда не выложит фотку своей «жирнятинки». Вы, Аленушка, лукавите», — ответили Водонаевой ее подписчики.

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