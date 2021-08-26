«Шоколадно-солнечная красавица»: Дарья Клюкина похвасталась аккуратными ягодицами в клетчатом купальнике

Жена топ-менеджера «Газпром-медиа» Владимира Чопова — Дарья Клюкина — облачилась в слитный купальник с принтом «клетка» и сделала несколько соблазнительных кадров в душе. Свежие фото знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram.

Клюкина никогда не старалась покорить фанатов пышными формами. Девушка не обладает широкими бедрами или наливным бюстом. Однако поклонникам Дарьи они и не нужны. Подписчики модели восхищаются стройностью победительницы «Холостяка» с Егором Кридом.

Клюкина показала, как похудела за последнее время. Знаменитость подчеркнула хрупкую фигуру ярким принтом. Молочно-красные тона купальника стали акцентным пятном на загорелой коже Дарьи. Модель выбрала вариант пляжного наряда с разрезами на боках и спине. Они придали сплошному купальнику сексуальности. А узкие трусики едва прикрыли округлые и подтянутые ягодицы Клюкиной.

Отметим, что Дарья дополнила образ для фотосессии в душе часами с белоснежным ремешком и очками с прямоугольной оправой.

«Купальник обалденный», «Шоколадно-солнечная красавица», «Очки и часы шикарные», «Похудение просто супер!», «Как красиво», «Как похудела», «Шикарная девушка», «Какая горячая», — похвалили Дарью ее поклонники.

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