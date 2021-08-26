«Это пуговки вздулись?»: Муцениеце в сорочке без лифчика засветила «аппетитные» формы после душа

Агата Муцениеце уже больше 10 лет снимается в кино. Известность ей принес сериал «Закрытая школа». Позже она стала сниматься в других проектах. Однако актриса вышла замуж за Павла Прилучного и родила двоих детей, поэтому до недавнего времени не часто появлялась на публике. Но после развода со звездой «Мажора» ее карьера пошла в гору. Ко всему прочему, она занялась собой и сменила имидж.

Недавно Агата отдохнула в Турции. Она регулярно делилась кадрами, на которых представала в мини-бикини. 32-летняя актриса не перестает радовать поклонников пикантными кадрами и после возвращения домой. Накануне она запечатлела себя после душа в одной сорочке без лифчика. Муцениеце демонстрировала руки, но при этом засветила и пышный бюст. Она кокетливо попыталась его прикрыть.

Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие отметили, что она похорошела. «Красивая и яркая», «Какая хорошенькая без макияжа», «Такая красотка», «Вам можно всегда ходить без лифчика», «Это пуговки вздулись?», «Просто обомлели», «Агата, просто хороша до безумия», «Какая у вас фигура», «После отдыха вы расцвели», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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