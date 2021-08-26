«У нас случилась любовь»: Нинидзе рассказала о съемках в вампирском проекте Козловского

В новом интервью 30-летняя актриса Нино Нинидзе поделилась своими впечатлениями от съемок в картине Данилы Козловского «Карамора». Напомним, это должна быть история о борьбе с вампирами в царской России, однако исполнительница одной из ролей не раскрывает интриги: фильм это будет или сериал.

Нинидзе поделилась, что съемки были длительными и сложными. После них девушка уверилась, что теперь она может все. В первую очередь на это повлияла фигура режиссера.

«Даня очень требовательный, абсолютный перфекционист. Работа с ним — классная школа. С первого взгляда на пробах у нас случилась любовь, а в процессе работы Даня поставил для всех высокую планку (кто-то дотягивал, кто-то обижался), но поскольку я всегда стремлюсь, чтобы была соточка, то я очень рефлексировала, когда что-то не получалось. Но, на мой взгляд, в итоге я полностью включилась», — поделилась Нино.

Кроме внутреннего преображения, актриса претерпела еще и смену внешнего образа. Она рассказала, что перед съемками ей отстригли волосы и перекрасили в темный цвет. А так как проект прерывался из-за пандемии и возобновился только через год, ей снова пришлось пройти через парикмахера. По ее словам, это была и внешняя, и внутренняя жертва. Но артистка рада такому опыту.

«Я — девочка-убивашка: бегала с пистолетами, дралась, переворачивалась — мне это интересно, — рассказала Нино о своей роли журналу «Москвич». — Однажды у меня был запрос: хочу играть супергероя».

В том же интервью Нинидзе сообщила, что снялась еще и фильме-сказке «Красная Шапочка» — вместе Юрием Чурсиным, Алексеем Серебряковым и Екатериной Климовом. В этой картине Нино досталась роль волчицы. Актриса радуется: наконец-то сыграла сильную женщину.

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