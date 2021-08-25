«Вот это размер ноги»: Собчак в силуэтном мини-платье подверглась критике за фотошоп

Ксения Собчак не скрывает, что хорошо зарабатывает. Она давно сколотила состояние, но останавливаться на этом не собирается. Телеведущая участвует в разных проектах, а также снимает свое шоу для YouTube-канала. Однако этим летом блондинка позволила себе отдохнуть. Она сначала провела время с мужем Константином Богомоловым в Мексике, а потом свозила сына Платона в Италию и Францию.

Теперь Ксения снова делится кадрами с курорта. На этот раз она предпочла отдохнуть на Сардинии. Телеведущая облачается в легкие наряды и позирует в разных локациях. 25 августа она провела день на роскошной яхте. Светская львица запечатлелась в мини-платье с цветочным принтом и акцентом на талии. Образ дополнили солнцезащитные очки и алая помада. Она позировала в лучах солнца.

«Немного укачивает, но я потерплю», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Собчак. Однако многие заподозрили, что она воспользовалась фотошопом и подвергли ее критике. «Чертовски умная и красивая, разве так бывает», «От фотошопа размер ноги кажется 48», «Платье шикарное», «Вот это размер ноги», «Какие копыта! Размер 45?», «А что с ногами и коленями?», «Ксения, шикарно выглядите!» — прокомментировали пост подписчики.

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