Не то, о чем все подумали: стало известно, зачем Бен Аффлек искал кольцо на помолвку

Актер пришел в ювелирный магазин не с мыслями о браке с Дженнифер Лопес.

Стало известно, что делал Бен Аффлек в ювелирном магазине, осматривая витрину с кольцами на помолвку. Напомним, на днях папарацци сфотографировали актера за этим занятием, что тут же породило слухи о том, что 49-летний артист подумывает о второй помолвке со своей возлюбленной Дженнифер Лопес.

Однако поклонники рано обрадовались. В прессу просочилась новая информация о той прогулке Аффлека по торговому центру. Источник рассказал журналистам, что Бен вовсе не присматривал кольца, а играл в игру «Охота за сокровищами» (Scavenger hunt). Ее условия просты: участники разделяются на команды, каждая получает список с различными товарами, которые можно найти в торговом центре, и отправляется их искать. Когда вещь находят, ее вычеркивают из списка и фотографируют на телефон для достоверности. Ну а там, кто первый справится.

«Они разделились на команды, в одной из которых были его дочери, а в другой — Бен, Сэм (сын Аффлека, — Прим. авт.) и его мама. Они обошли торговый центр и разные магазины, вычеркивая каждый из найденных предметов. Одна из остановок была в Tiffany, им нужно было что-то найти в магазине. Бен вошел со своим сыном и мамой, они быстро нашли то, что нужно, и вышли. Бен взял ручку и вычеркнул это из своего списка», — рассказал источник издания E! News.

Он добавил, что игра очень понравилась всем членам семьи актера.

По мнению другого источника издания, Бен Аффлек и Дженнифер Лопес хорошо проводят время вместе, знакомят своих детей, но о новой помолвке не думают. Оба уже были в браке и якобы совсем не ощущают необходимости снова возвращаться туда.

Напомним, в 2021 году обе звезды расстались со своими предыдущими возлюбленными и возобновили роман начала «нулевых», который американская пресса окрестила «беннифер».

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