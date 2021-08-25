«В гостях у мамы»: Денис Клявер разместил редкое фото вдовы Ильи Олейникова

Музыкант Денис Клявер в Instagram разместил редкое фото своей мамы – Ирины Викторовны, вдовы народного артиста России Ильи Олейникова, который ушел из жизни в 2012 году.

«В гостях у мамы. Ежегодный традиционный кукурузный сэлфичекпоинт в Болгарии. На том же месте, правда, спустя два года и в этот раз только с младшим». Денис Клявер

«Отличного отдыха вам. У вас прекрасная мама», «Позитивное фото. Хорошего вам отдыха, Денис», «Желаем вам оторваться на полную катушку», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что мать Дениса Клявера в свое время окончила Ленинградский химико-технологический институт. Работала долгие годы в НИИ химической промышленности по специальности химик-технолог. В свободное время родительница Дениса Клявера обожает писать и петь песни.

Кроме того, известно, что Ирина Викторовна – дочь военнослужащего. Заметим, что матери Дениса Клявера в этом году исполнился уже 71 год.

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