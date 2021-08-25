«Они близки!»: раскрыт секрет взаимоотношений принцев Гарри и Уильяма

После того, как принц Гарри и Меган Маркл отказались исполнять королевские обязанности и уехали жить в США, их отношения с монархами испортились. Тучи сгустились этой весной, когда Сассекские дали откровенное интервью Опре Уинфри. Инсайдеры утверждали, что Уильям и Гарри не общаются. Однако королевский эксперт Стюарт Пирс говорит, что братья восстановили свои отношения, а Кейт и Меган уже близко общаются.

«Я знаю, что эти четверо разговаривают друг с другом, и они разговаривают через Zoom и FaceTime. Они очень близки друг с другом», — цитирует Express Пирса.

Напомним, ранее сообщалось, что Меган и Гарри планируют приехать в Лондон в сентябре. Герцоги Сассекские хотели бы крестить дочь Лилибет Диану на глазах королевы.

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