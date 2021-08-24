Загорелая и счастливая: беременная Нюша в кроп-топе и юбке по фигуре засветила стройные бедра

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она делала перерыв в карьер только, когда готовилась стать мамой впервые. Певица растит вместе с мужем Игорем Сивовым дочку Симбу. А не так давно стало известно, что супруги снова ждут пополнения в семье. Пока они не рассекретили пол будущего малыша, но артистка призналась, что радостное событие случится зимой. Пока она предпочитает веселиться и проводить время с друзьями.

Примечательно, что округлившийся живот не мешает Нюше подбирать стильные образы. Она часто носит платья-майки и струящиеся наряды. Также певице нравится одеваться в одном стиле с дочкой. Однако на этот раз она запечатлелась в кроп-топе с длинными рукавами и оливковой мини-юбке. Образ дополнила прическа в виду двух пучков. Артистка стала зажигательно двигаться под музыку.

Наряд подчеркнул не только округлившийся живот звезды, но и ее загорелые ноги. Нюша засветила изящные бедра. Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. «По форме живота — мальчик», «Такая нежная, сияющая», Стильная беременяшка«, «Вы такая милая, вам очень идет беременность», «Вы так легко двигаетесь», «Нюша, это бесподобно», «Шоколадная красотка», — прокомментировали кадры подписчики.

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