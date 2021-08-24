«Безумно хороша»: Лера Кудрявцева в монокини изящно обнажила округлые бедра на камеру

Лера Кудрявцева не скрывает, что многие артисты выросли на ее глазах. Она работает больше 20 лет на телевидении. Блондинка успевает вести несколько передач и ездит на фестивали. Порой Леру приглашают вести разные мероприятия. Однако все свободное время она предпочитает посвящать своей семье. Телеведущая счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым и растит трехлетнюю дочку Марию.

Этим летом Кудрявцева уже отдыхала в Сочи с родней. Теперь она вернулась на побережье Черного моря ради «Новой волны», которую ведет много лет. Первые несколько концертов телеведущая меняла образы и заучивала много текста. А вот 24 августа она смогла отдохнуть у бассейна. Лера решила позаниматься гимнастикой. Она приседала и поднимала ноги прямо на территории отеля, наблюдая за своей подругой.

При этом блондинка была облачена в купальнике с завязками на спине. При этом бедра она прикрыла полотенцем. А вот позже Кудрявцева запечатлелась уже в монокини, обнажив стройные ноги изящные бедра. Она улыбалась на камеру.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 50-летняя звезда. Многие одарили ее комплиментами. «У вас очень красивый купальник», «Какая молодец, как девочка, приятно посмотреть!», «Безумно хороша», «Ауф, наприседала», «От такой муж не уйдет», «Лерочка, вы прекрасны всегда!», «Меня поражает, как вы молодо выглядите», «Это бедра модели», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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