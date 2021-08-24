Без фотошопа и фильтров: Рудковская в купальнике Dior засветила роскошный бюст на яхте в Сочи

Яна Рудковская уже давно прославилась, как продюсер. При этом она является известной модницей. Светская львица регулярно посещает модные показы. Этим летом она ездила во Францию ради Недели моды. Примечательно, что в гардеробе знаменитости множество нарядов известных брендов. Даже пляжные образы она предпочитает от кутюр. Недавно жена Евгения Плющенко приехала в Сочи. Она взяла с собой много нарядов.

Каждый день Яна появляется на «Новой волне» в новом платье. На красной дорожке она дефилирует в наряд с перьями и стразами. Обычно блондинка редко обнажает декольте. Однако на этот раз ей удалось отдохнуть. Рудковская покаталась на яхте, где был накрыт стол. На тарелках можно увидеть ягоды и фрукты. Сама Рудковская в черном купальнике Dior блеснула пышным декольте и упругими бедрами. Ее лук дополняла плюшевая панама Prada.

«На чиле», — написала звезда.

Поклонники поделились на два лагеря. Одни высмеяли наряд Яны, а другие восхитились ее фигурой. Напомним, что светской львице уже 46 лет. «В меховой шапке и в купальнике — это сильно», «Что не ушанка? Не жарко в такой панамке с начесом», «Шикарно выглядите», «Яночка, вы такая хорошенькая», «А шуба в воде?», «Вам очень идет этот образ», «Зачетный орех», — прокомментировали пост подписчики.

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