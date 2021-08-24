«Теперь угорают»: Сергей Лазарев заснял, как сын и дочка вместе залились смехом

Певец во время поездки в Сочи смог провести время с наследниками.

Сергей Лазарев давно стал популярным певцом. У него один из самых больших фан-клубов в стране. При этом он предпочитает скрывать личную жизнь. Несколько лет артист встречался с Лерой Кудрявцевой, но до свадьбы дело так и не дошло. А потом его засняли на улице с мальчиком, который оказался его сыном Никитой. Спустя время он рассказал, что у него подрастает еще и дочка Анна.

Лазарев отмечает, что с воспитанием детей ему помогает мама, но также он пользуется услугами няни. Певец признавался, что малышей для него родили суррогатные мамы. Этим летом он привез наследников в Сочи и дважды вывел их на красную дорожку. Это был дебют для маленькой Ани, а вот Никита уже успела даже выступить с отцом на одной сцене. Накануне Сергей решил показать, как его дети ведут себя дома.

И раньше поклонники видели, что малыши очень дружные. На этот раз они в этом убедились. Певец запечатлел сына и дочку в желтых футболках и шортах. Сначала они смотрели видео и смеялись.

«Аня искала конфеты в чемодане, а Никита ее снимал», — пояснил артист. «Теперь угорают. Это что такое? Дурачье», — умилился Лазарев.

Его дети буквально стали валяться по полу от смеха. Напомним, что Никите уже около семи лет. Он учит стихи, изучает английский язык и ходит в разные секции. А вот Анне скоро должно исполнится три года. Лазарев в честь наследников сделала татуировки с первыми буквами их имен.

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