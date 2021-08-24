Без изысков и гламура: беременная Нюша в лимонных брюках и клетчатой куртке прилетела в горы

Певица проводит время в компании друзей. Она на вертолете добралась до виллы на Алтае.

Нюша уже длительно время выступает на сцене. Она выпустила множество хитов, но продолжает строить карьеру артистки. За последние несколько лет она повзрослела. Певица вышла замуж за Игоря Сивова и родила дочку Симбу. Не так давно пара объявила, что снова готовится к пополнению. Пока звезда предпочитает не раскрывать пол ребенка, но заверила, что у него будет оригинальное имя.

Этим летом Нюша не сидит на одном месте. Она уже не прячет округлившийся живот. Певица ездила в Турцию на вечеринку, а на днях она отправилась на Алтай, где решила отметить день рождения ее подруга. В этом путешествии ей составила компанию Виктория Лопырева. 24 августа они на вертолете добрались до виллы в горах.

«Это был не просто полет на вертолете… ландшафт менялся каждые 15 минут и я думала о том, какая же огромная у нас страна. Такая разная и очень красивая!» — отметила Виктория.

На вершине, где расположена терраса, они сделали совместное фото. Нюша предстала в голубом джемпере, лимонных брюках и клетчатой куртке. Она предпочла не краситься в поездке. Ближайшие дни они проведут без гламура и изысков, наслаждаясь красотами природы.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие отметили, что ей к лицу беременность. «Классная команда», «Классное путешествие», «Столько людей», «Нюша такая активная мамочка», «Виды завораживают», «Это идеальное время для такой поездки», «Сколько будет воспоминаний», —прокомментировали пост подписчики.

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