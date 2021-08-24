Без изысков и гламура: беременная Нюша в лимонных брюках и клетчатой куртке прилетела в горы

Нюша уже длительно время выступает на сцене. Она выпустила множество хитов, но продолжает строить карьеру артистки. За последние несколько лет она повзрослела. Певица вышла замуж за Игоря Сивова и родила дочку Симбу. Не так давно пара объявила, что снова готовится к пополнению. Пока звезда предпочитает не раскрывать пол ребенка, но заверила, что у него будет оригинальное имя.
Этим летом Нюша не сидит на одном месте. Она уже не прячет округлившийся живот. Певица ездила в Турцию на вечеринку, а на днях она отправилась на Алтай, где решила отметить день рождения ее подруга. В этом путешествии ей составила компанию Виктория Лопырева. 24 августа они на вертолете добрались до виллы в горах.
«Это был не просто полет на вертолете… ландшафт менялся каждые 15 минут и я думала о том, какая же огромная у нас страна. Такая разная и очень красивая!» — отметила Виктория.
На вершине, где расположена терраса, они сделали совместное фото. Нюша предстала в голубом джемпере, лимонных брюках и клетчатой куртке. Она предпочла не краситься в поездке. Ближайшие дни они проведут без гламура и изысков, наслаждаясь красотами природы.
Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие отметили, что ей к лицу беременность. «Классная команда», «Классное путешествие», «Столько людей», «Нюша такая активная мамочка», «Виды завораживают», «Это идеальное время для такой поездки», «Сколько будет воспоминаний», —прокомментировали пост подписчики.