«Только из душа»: располневшая Бузова прикрыла обнаженную фигуру полотенцем

Ольга Бузова не скрывает, что привыкла много работать. Она готова пробовать силы в новых проектах. В этом году Ольга покинула шоу «Дом-2». Она решила больше не вести этот проект. Так как у нее появилось свободное время, артистка стала играть во МХАТе, а также целый месяц провела в Африке с Михаилом Галустяном на съемках нового шоу со звездами. Теперь она также ездит в Минске, где участвует в проекте «Х-Фактор».

Накануне Бузова провела целый день на съемках. Она вернулась в номер ночью, а ее утро началось с принятия душа. Телеведущей прислали букет цветов. Она заверила, что их аромат разносился на весь отель. Артистка не удержалась и запечатлелась с букетом. При этом она прикрыла обнаженную фигуру банным полотенцем. Ольга заверила, что была без макияжа.

«Многие, кто видел меня в жизни, говорят, что мне очень хорошо без макияжа. Я и сама с удовольствием не крашусь, когда летаю отдыхать. Но профессия обязывает. Ловите мой утренний вайб на фото я только из душа с шикарным букетом», — написала звезда.

Поклонники давно заметили, что Ольга поправилась. На этот раз они удивились размеру ее руки. А некоторые даже подвергли ее критике, обвинив в использовании фильтров. «Только из душа с макияжем?», «И это без макияжа?», «Ну вы серьезно? А фильтр, это не макияж?», «С накрашенными ресницами, с губами и тоналкой», «Вот это рука как у доярки», «Ни грамма макияжа, но с фотошопом», — прокомментировали пост подписчики.

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