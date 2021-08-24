«Были мысли что-то сделать с собой»: Майами вспомнил депрессию после скандала с Фадеевым

Молодой исполнитель Олег Майами пережил сложный период, когда в 2019 году продюсер Макс Фадеев разогнал артистов своего музыкального лейбла и запретил парню исполнять написанные для него песни.

Спустя два года, вспоминая тот конфликт, Майами намекнул на то, что вполне мог сотворить с собой что-нибудь печальное — настолько ему было плохо в тот момент.

«Я остался один, без денег, без музыки. Я ушел в депрессию на три-четыре месяца. Открыл большую коробку, где у меня была мелочь, ел каждый день в «Макдональдсе», покупал себе недорогие «МакКомбо», — рассказал Олег в исповеди на видеосервисе Premier. — Мысли о том, чтобы сделать что-то с собой, были. Но я нашел в себе силы написать Фадееву, я понял, что мне нужно решать вопрос».

По воспоминаниям Майами, ему удалось встретиться с продюсером. Тот во время встречи ругался нецензурными словами и был максимально зол. Но молодой исполнитель знал, в чем виноват перед своим композитором, и все стерпел. Даже если Фадеев ударил бы его, певец готов был понять.

Напомним, что в итоге продюсер великодушно отдал исполнителю его песни и распрощался с ним.

Смотрите также: