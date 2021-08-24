«Где ты прятала такую красоту?»: Алина Загитова в трусиках-шортиках не скрыла упругие бедра

Алина Загитова является одной из самых известных российских спортсменок. Олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане в этом году отметила 19-летие. Она стала первой в истории России фигуристкой-одиночницей, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. В этом году Алина попробовала силы в роли ведущей «Ледниковой периода». Часы изнурительных тренировок дали о себе знать. На фигуре девушке наряды сидят идеально.

Этим летом Загитова мало отдыхала. Она следила за Олимпиадой в Токио. Однако фигуристка любит ездить в баню. 24 августа она позволила себе расслабиться. В соцсети чемпионка поделилась кадрами, на которых предстала в голубом купальнике. Она прикрывалась халатом, но потом показала упругие бедра в трусиках-шортах и пышный бюст. Алина показала, что ей есть чем похвастаться. Ее идеальному телу могут позавидовать не только фигуристки, но и манекенщицы.

Округлые изгибы фигуры молодой фигуристки сразили поклонников. Многие адресовали ей комплименты. «Ауф, нереальная красотка!», «Наградил же бог», «Радует Алина нас сегодня», «Наконец-то красавица наша отдыхает! Фигура шикарная», «Такая сочная», «Ох уж эта Алина», «Где ты прятала такую красоту?», «Ох, и повезет твоему возлюбленному», — прокомментировали пост подписчики.

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