«Словно подросток»: Кудрявцева в белом платье изящно оголила стройные ножки на лужайке

Телеведущая еще один день в Сочи провела с друзьями. Она покрасовалась в лучах заката.

Лера Кудрявцева в этом году отпраздновала юбилей. Она уже давно является ведущей передач «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Несколько лет назад блондинка снова стала мамой. Она родила дочку Марию, которую теперь воспитывает с мужем Игорем Макаровым. А так как телеведущая выглядит моложе своих лет, то некоторые поклонники не подозревали, что у нее подрастает еще и трехлетний внук Лев.

Этим летом Кудрявцева успела отдохнуть с семьей в Турции. Она также возила дочку в балетный лагерь в Сочи. Недавно телеведущая вернулась на побережье Черного моря, чтобы принять участие в «Новой волне». Она много лет ведет песенный конкурс. Однако 24 августа у нее выдался свободный день, который Лера провела с друзьями. Она поужинала в ресторане с Андреем Разыграевым.

А вот вечером Кудрявцева устроила фотосессию на лужайке. Она запечатлелась в белом платье-футболке свободного кроя. Телеведущая изящно обнажила стройные ноги, показав щиколотки. Образ в стиле спорт-шик дополнили оригинальные кроссовки.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 50-летняя звезда. Многие написали ей комплименты. «Лерчик, как всегда на высоте», «Круто быть такой», «Красавица, но это сложно всегда быть такой, умничка», «Такие ножки стройные», «Кроссовки бомбовые», «Какая вы классная», «Словно подросток», «Не хватает дочки рядом», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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