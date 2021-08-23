«Королева газолеколонки»: Собчак в шортах-бермудах и блузке цвета Барби позировала на побережье

Ксения Собчак является одной из самых известных телеведущих в России. Она часто берет интервью у звезд и не боится критиковать их гардероб. Несколько лет назад блондинка оценила наряды Леры Кудрявцевой и некоторые из них сочла безвкусными. Сама Ксения не скрывает, что со временем ее стиль тоже изменился. Теперь она не только следит за трендами, но и реже надевает короткие платья.

Этим летом Собчак часто путешествует. Она устраивала отпуск в Мексике, Италии и Франции. Теперь телеведущая не перестает хвастаться летними нарядами. Она носит как легкие льняные и шифоновые платья, так и комфортные образы. 23 августа Ксения поделилась снимком, на котором позировала в шортах-бермудах песочного цвета и блузке без рукавов оттенка Барби. Образ дополнили шляпка и солнцезащитные очки.

«Королева яхтенной газолеколонки (орфография автора сохранена. — Прим. ред.)», — заявила она.

Ранее Собчак похвасталась, что похудела на пять килограммов. Наряд подчеркнул ее стройные ноги. Поклонники написали ей множество комплиментов. «Потрясающе красивые ноги», «Ты самая прекрасная и твои бы ножки на подиум», «Классно, когда можно отдыхать и работать на солнышке, греться, купаться и загорать», «Идеальная», «Ксюша, как похорошели», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: