Ирина Пегова в джинсах скинни с высокой посадкой и блузке в цветочек восхитила изящными формами

Ирина Пегова не перестает сниматься в кино. Она родилась в небольшом городе Выкса, но это не помешало ей приехать в Москву и получить актерское образование. Ирина даже успела познакомиться с Олегом Табаковым. Она играет в театре, но порой также участвует в телевизионных шоу. Во время съемок «Ледникового периода» члены жюри удивлялись тому, как ловко она выполняла поддержки, хоть у нее и нестандартная фигура.

Однако именно после этого проекта Ирина решила похудеть. За несколько недель она преобразилась. Недавно актриса посетила Нижний Новгород. Она приняла участие в праздничных концертах в честь 800-летия города. Артистка отметилась в струящихся платьях, подчеркнувших ее стройные ноги. А теперь Пегова поделилась снимками, на которых позировала дома.

Она запечатлелась во время уборки в джинсах скинни с высокой посадкой и шифоновой блузке в цветочек.

Актриса подчеркнула свою постройневшую фигуру и сделала акцент на талии.

«Люблю наводить порядок в квартире. Но делаю это нечасто! Уборка (обращаю ваше внимание, редкая уборка) для меня это как медитация, отключка от всего, можно включить какое-нибудь интересное документальное кино и слушая и одним глазом подглядывая, убираться» — написала звезда.

Поклонники поразились тому, как выглядит Пегова. Многие написали ей комплименты. «Хорошо смотритесь!», «Вы, наверное, и дома-то редко бываете», «Какая вы стройная», «Ох, какая стала», «Такой фигуре можно и позавидовать», «Очень красивая», В джинсах вы еще стройнее», — прокомментировали пост подписчики.

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