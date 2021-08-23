«От себя кайфует»: Бузова в полупрозрачном боди и куртке из латекса обнажила «сочные» формы

Ольга Бузова этим летом много работает. Она признавалась, что сама удивлены своему расписанию. Телеведущая уже побывала в Африке и несколько недель провела в Минске. Также она выступила в Сочи на «Новой волне», где успела удивить публику смелыми нарядами и дуэтом с Димой Биланом.

В соцсети Ольга поделилась кадрами со съемки. Некоторые ее образы оказались пикантными. Так она облачилась в черное боди с прозрачными вставками и прикрылась алой курткой из латекса. На шее артистки блестело ожерелье. Она засветила не только бюст, но и плоский живот. Бузова чувственно приоткрывала рот, принимая разные позы. Ее волосы были распущены, а макияж в розовых тонах подчеркнул природную красоту.

«Оля, вот это наряд», «А почему не голая?», «От себя кайфует, честное слово», «Оля, ну хватит себя выставлять напоказ», «Вам больше идут романтичные образы», «Хороша», «Ну и к чему это?», «Формы сочные, не то что раньше», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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