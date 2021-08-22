Аппетитная дама: Наталья Рудова игриво вынырнула из бассейна в секси-бикини

На личной странице в Instagram исполнительница главной роли в фильме «Любовь в городе ангелов» — Наталья Рудова — разместила будоражащее фото в бассейне.

Напомним, не так давно артистка вернулась из отпуска. Вместе с подругой и моделью Анастасией Решетовой Наталья устраивала жаркие танцы на ужинах. А однажды даже попыталась остановить воров с помощью маникюрных ножниц.

Также на отдыхе Рудова успела сделать большое количество фотографий в купальниках. Одним из таких снимков Наталья поделилась с поклонниками. Актриса вынырнула из воды. Капельки стекали по волосам и и загорелой коже эффектной блондинки.

Рудова в черном бикини вывалила на бортик бассейна выдающиеся части тела. А из воды торчали роскошные бедра знаменитости.

«Такой фоткой точно удалось привлечь внимание», «Пожар», «Красавица-девушка», «Такая красотка, обзавидоваться можно», «Ты, как всегда, секси», — восхитились формами Натальи ее поклонники.

Напомним, недавно Рудова показала, как можно увеличь грудь, не прибегая к операциям и пуш-апу. Артистка продемонстрировала силу правильного ракурса и округлила свои и без того сочные «дыньки».

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