Сочный пилот: Настя Каменских продемонстрировала «гром»-бедра перед полетом на вертолете

Жена шоумена Потапа — Настя Каменских — приковала взгляды к своим роскошным ножкам в одной из последних фотографий на личной странице в Instagram.

Каменских собралась полетать на вертолете. А прежде, чем подняться в небо, она сделала яркий кадр на фоне красного вертолета. Настя позировала в мятной оверсайзной футболке. К ней артистка надела велосипедки серебристого оттенка.

К слову, ранее актуальные бриджи по фигуре презентовала исполнительница Клава Кока. Бывшая девушка блогера Димы Гордея выступила в них вместе с Димой Биланом на сцене «Новой волны».

А вот Каменских отправилась в секси-шортиках в полет. Исполнительница завершила образ в спортивном стиле белоснежными кроссовками.

«Восхищаюсь вами, чудо-богиня просто, для всех пример и мотиватор», «Классное фото», «Просто огонь», «Сколько в тебе жизнелюбия, обожаю тебя», «Лучшая», «Милашка такая», — восхитились улыбающейся Каменских ее поклонники.

Напомним, ранее роскошными бедрами похвасталась телеведущая и модель Анастасия Решетова. Поклонники 25-летней красавицы уверены, что Тимати до сих пор не может забыть фигуристую брюнетку.

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