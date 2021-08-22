«Аж слюнки потекли»: Ольга Бузова подставила накачанный «орешек» под камеры

В одной из последних публикаций личного микроблога артистки Ольги Бузовой появилась соблазнительная фотография знаменитости в аквамариновом платье с полупрозрачной юбкой. Примечательно, что ткань не прикрыла упругие ягодицы телеведущей.

Отметим, что Бузова специально прилетела из Минска в Сочи. Ольга оставила на несколько дней белорусский «Голос», чтобы спеть на музыкальном фестивале. Однако недавно знаменитость попрощалась с «Новой волной-2021». А сделала это Бузова очень эффектно.

Певица в свой последний концертный день облачилась в шифоновое платье с длинными гетрами на завязках. Короткий подол оголил стальной «орешек» Ольги. Поклонники Бузовой остались в восторге от аппетитных форм артистки. Оказалось, исполнительница хита «Мало половин» не зря потеет в зале с личным тренером.

«Вау! Костюм огонь!», «Хорошенькая такая. Женщина красива, как цветок. А каждый цветок должен быть немного распущен», «Аж слюнки потекли», «Уф, вот это красота!», «Выпятила свою орешницу», «Какие формы, красотка», «Оль, вот это фигура! А то была худая, как килька», «Шикарный образ! Сексуальненько», — отметили поклонники Бузовой.

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