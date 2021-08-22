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Сочные «дыньки»: Клава Кока подчеркнула выдающиеся формы топом-бюстье со стразами

Артистка презентовала новый сексуальный образ для музыкального фестиваля.

Сочные «дыньки»: Клава Кока подчеркнула выдающиеся формы топом-бюстье со стразами
Клава Кока. Фото: Instagram.com/klavacoca

В одной из последних Stories личного микроблога исполнительницы Клавы Коки появилась фотография, в которой знаменитость похвасталась прелестями своего тела. Примечательно, что певица смогла эффектно преподнести себя на «Новой волне».

Кока выбрала для очередного концертного дня музыкального фестиваля секси-костюм телесного цвета. Топ-бюстье с эффектом пуш-ап приподнял наливной бюст Клавы, а также продемонстрировал плоский животик артистки.

Бывшая девушка блогера Димы Гордея дополнила топ короткой юбкой ему в тон. Небольшой разрез и длина мини украсили сочные бедра Коки. Знаменитость выбрала круглые серьги из полупрозрачного камня. Точно такие же стразы облепили шею и топ артистки. А самый большой камень желтого цвета акцентировал взгляд на «ложбинке греха».

Клава Кока заплела дракончики и собрала их в растрепанные пучки. А две небольшие прядки певица выпустила наружу.

Клава Кока
Клава Кока в топе с декольте. Фото: Instagram.com/klavacoca

Напомним, ранее Кока спела с Биланом. Для этого артистка облачилась в аутфит в спортивном стиле. Клава подобрала к велосипедкам футболку с «мужского плеча» и бейсболку.

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«Новая волна»Клава Кокаоткровенное декольтесексуальная фигурастройные ноги