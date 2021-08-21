«Какой вид!»: беременная Нюша в «невидимом» купальнике прикрыла пышный «поплавок»

Нюша уже много лет выступает на сцене. При этом лишь недавно певица отпраздновала 31-летие. Она продолжает строить карьеру, но при этом не забывает про семью. Артистка счастлива в браке с Игорем Сивовым. У них подрастает дочка Симба. А не так давно пара объявила, что ждет пополнения. По словам Нюши, эта беременность не была запланирована. Пока влюбленные не выбрали имя для крохи, но заверили, что оно будет необычным.

больше по теме «Аппетитная»: беременная Нюша в монокини с глубоким декольте блеснула формами Певица продолжает отдыхать с семьей на Кипре.

Этим летом Нюша отдыхает на Кипре. Она проводит время с родными и друзьями. При этом артистка порой участвует в вечеринках, много танцует и облачается в женственные наряды. 21 августа она решила продефилировать по пляжу. Певица была облачена в купальнике нюдового цвета. Она прикрыла формы белой рубашкой оверсайз, но все же засветила пышные бедра в турсиках-невидимках.

«Мое настроение», — написала звезда.

Артистка только искупалась, поэтому ее волосы были мокрыми. Ветер раздувал ее рубашку. Нюша впечатлила поклонников свой преобразившейся фигурой. «Такая солнечная», «Вкусненькая», «Такая милая… по ходу пацана ждет», «Какой вид!», «Бедра попышнели», «Ох, поплавочек», — прокомментировали пост подписчики. К слову, она не побоялась позировать без макияжа. Певица признавалась в интервью, что довольна тем, как выглядит, но не против иногда использовать фотошоп и фильтры в минимальном количестве.

Смотрите также: