Инна Маликова в комбинезоне с корсетом и блейзере цвета цыпленка пленила «ложбинкой греха»

В одной из последних публикаций личной страницы в Instagram артистка Инна Маликова разместила кадры в сексуальном костюме с корсетом. Знаменитость подчеркнула им роскошный бюст.

Маликова скомбинировала черный плотный комбинезон с ярким пиджаком. Приталенный жакет отборного желтого цвета с рукавом три четверти стал акцентным пятном в образе сестры композитора Дмитрия Маликова. Блейзер Инны в распахнутом виде не скрыл пышные груди эффектной блондинки.

Инна дополнила наряд черными босоножками на шпильке. Что касается аксессуарного ансамбля, тут Маликова остановилась на сочетании золота и полупрозрачных камней. Крупные серьги, цепочка и браслет перекликались с солнечным жакетом.

«Чувственный, прекрасный ангелочек», «Самое прекрасное и милое создание в мире», «До чего же красивая. Стильная! С безупречным вкусом», «Инночка, ты красотулечка», «Инночка, ты просто красавица, слов нет. Шикарно выглядишь, как всегда», «Божественная», «Ух, до невозможности прекрасна», «Прямо секси-секси», — написали восторженные поклонники Маликовой в комментариях под фото.

Напомним, недавно Инна Маликова также продемонстрировала топ-бюстье, который не утаил женственные формы артистки.

Смотрите также: